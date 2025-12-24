DOLAR
Adana'da kan donduran olay: Baba iki çocuğunu öldürüp intihar etti

İddia göre İbrahim Kiracı, Yüreğir'de engelli oğlu Doruk (11) ve kızı Derin (13)'ı tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 00:00
Yüreğir'de aile faciası: Olay yerinde hayatını kaybettiler

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi 97 Sokak'ta bulunan bir evde meydana gelen olayda, iddiaya göre İbrahim Kiracı (46), evde bulunan engelli oğlu Doruk (11) ve kızı Derin Kiracı (13)'yı tabancayla vurdu.

Olayın ardından evden çıkan şahıs komşularına "Çocuklarımı öldürdüm, polise haber verin" diyerek haber verdi, daha sonra tekrar eve girip aynı silahla kendisini vurarak intihar etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede baba ile iki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Öte yandan, İbrahim Kiracı'nın bir süre önce eşinden boşandığı ve Hatay'dan çocuklarıyla birlikte Adana'ya yerleştiği öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

