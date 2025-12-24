Adana'da kan donduran olay: Baba iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Yüreğir'de aile faciası: Olay yerinde hayatını kaybettiler

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi 97 Sokak'ta bulunan bir evde meydana gelen olayda, iddiaya göre İbrahim Kiracı (46), evde bulunan engelli oğlu Doruk (11) ve kızı Derin Kiracı (13)'yı tabancayla vurdu.

Olayın ardından evden çıkan şahıs komşularına "Çocuklarımı öldürdüm, polise haber verin" diyerek haber verdi, daha sonra tekrar eve girip aynı silahla kendisini vurarak intihar etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede baba ile iki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Öte yandan, İbrahim Kiracı'nın bir süre önce eşinden boşandığı ve Hatay'dan çocuklarıyla birlikte Adana'ya yerleştiği öğrenildi.

ADANA'DA BİR EVDE YAŞANAN AİLE FACİASI YÜREKLERİ DAĞLADI. BİR BABA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE CİNNET GETİREREK İKİ ÇOCUĞUNU SİLAHLA ÖLDÜRDÜ. DEHŞETİN ARDINDAN AYNI SİLAHLA İNTİHAR EDEN ŞÜPHELİ, GERİDE TARİFSİZ BİR ACI BIRAKTI.