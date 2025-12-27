DOLAR
Bolu Dağı'nda Kar Nedeniyle Ağır Tonajlı Araçların Geçişi Kapatıldı

Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişi kapatıldı; binek araçlar da zaman zaman ulaşıma kapatılıyor, ekipler tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 23:38
Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ağır tonajlı araçların geçişi kar ve olumsuz yol koşulları nedeniyle geçici olarak durduruldu. Düzce Bölge Trafik Müdürlüğü, tır ve kamyonların Bolu Dağı güzergâhını kullanmasına izin vermiyor.

Binek araçlara açık olan yol ise yoğun kar yağışı sırasında zaman zaman trafiğe kapatılıyor. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bölgede trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.

Yetkililerin uyarıları

Yetkililer sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları, takip mesafesini korumaları ve mümkünse zorunlu olmadıkça Bolu Dağı güzergahını kullanmamaları konusunda uyardı.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

