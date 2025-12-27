Bolu Dağı'nda Kar Nedeniyle Ağır Tonajlı Araçların Geçişi Kapatıldı

Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ağır tonajlı araçların geçişi kar ve olumsuz yol koşulları nedeniyle geçici olarak durduruldu. Düzce Bölge Trafik Müdürlüğü, tır ve kamyonların Bolu Dağı güzergâhını kullanmasına izin vermiyor.

Binek araçlara açık olan yol ise yoğun kar yağışı sırasında zaman zaman trafiğe kapatılıyor. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bölgede trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.

Yetkililerin uyarıları

Yetkililer sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları, takip mesafesini korumaları ve mümkünse zorunlu olmadıkça Bolu Dağı güzergahını kullanmamaları konusunda uyardı.

