Burdur'da oto boyama atölyesinde yangın

Yeni Sanayi Sitesi — Saat 22.00

Burdur'da sanayi sitesinde bulunan bir oto boyama atölyesinde çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre atölyede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri adrese yönlendirildi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında dükkanda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

