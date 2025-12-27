DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.757.736,35 -0,1%

Burdur'da Oto Boyama Atölyesinde Yangın

Burdur Yeni Sanayi Sitesi'ndeki oto boyama atölyesinde saat 22.00'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; dükkanda maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 23:15
Burdur'da Oto Boyama Atölyesinde Yangın

Burdur'da oto boyama atölyesinde yangın

Yeni Sanayi Sitesi — Saat 22.00

Burdur'da sanayi sitesinde bulunan bir oto boyama atölyesinde çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre atölyede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri adrese yönlendirildi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında dükkanda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURDUR’DA SANAYİ SİTESİNDE BULUNAN BİR OTO BOYAMA ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ...

BURDUR’DA SANAYİ SİTESİNDE BULUNAN BİR OTO BOYAMA ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

BURDUR’DA SANAYİ SİTESİNDE BULUNAN BİR OTO BOYAMA ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da Otomobil Tomruk Yüklü Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
2
Esenyurt’ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü, 9 Yaralı
3
Tayvan'da 7.0 Büyüklüğünde Deprem: Yilan Açıklarında Hissedildi
4
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
5
Esenyurt'ta servis minibüsü kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
6
Kayseri'de kaza sonrası sürücü alkol testini reddetti, ehliyete el konuldu
7
Beyoğlu'da 4 Katlı Binada Yangın: 2 Kişi Çatıya Sığındı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti