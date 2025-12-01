Esenyurt'ta servis minibüsü kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Kaza anı kameralara yansıdı
Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan servis minibüsüne ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı; yaralılardan 3'ünün durumu ağır olarak kaydedildi.
Görüntülerde, devrilen servis minibüsünün kontrolden çıkarak sürüklenip şarampole doğru ilerlediği ve ardından devrildiği görülüyor. Kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
