Esenyurt'ta servis minibüsü kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Esenyurt'ta şarampole yuvarlanan servis minibüsünün güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı; kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı (3'ü ağır).

Yayın Tarihi: 28.12.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 00:03
Esenyurt'ta servis minibüsü kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Esenyurt'ta servis minibüsü kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Kaza anı kameralara yansıdı

Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan servis minibüsüne ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı; yaralılardan 3'ünün durumu ağır olarak kaydedildi.

Görüntülerde, devrilen servis minibüsünün kontrolden çıkarak sürüklenip şarampole doğru ilerlediği ve ardından devrildiği görülüyor. Kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Esenyurt’ta 4 kişinin öldüğü servis minibüsü kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya...

Esenyurt’ta 4 kişinin öldüğü servis minibüsü kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

