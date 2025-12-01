DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.757.736,35 -0,1%

Hatay'da Sanayi Sitesi Yangını: 9 İş Yeri ve 1 Araç Zarar Gördü

Hatay Antakya'daki Yeni Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 9 iş yeri ile 1 araç zarar gördü, 1 kişi dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 00:15
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 00:16
Hatay'da Sanayi Sitesi Yangını: 9 İş Yeri ve 1 Araç Zarar Gördü

Hatay'da Sanayi Sitesinde Korkutan Yangın: 9 İş Yeri Zarar Gördü

Olay ve müdahale

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesindeki Yeni Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında, araç tamir atölyesi olarak faaliyet gösteren iş yerleri alevlere teslim oldu. Olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine, bölgeye gelen esnaf ve vatandaşlar araçları kurtarmak için seferber oldu. Esnafın, vatandaşların yardımıyla araçları alevlerin içinden çıkarma çabaları saniye saniye kameraya yansıdı.

Yangında kısmi olarak 9 iş yeri ve 1 araç yanarak zarar gördü. İtfaiye ekipleri alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İlk belirlemelere göre dumandan etkilenen 1 vatandaş hastanede tedavi altına alındı.

HATAY’DA SANAYİ SİTESİNDE ÇIKAN YANGINDA ALEVLERE TESLİM OLAN 9 İŞ YERİ VE 1 ARAÇ YANARKEN...

HATAY’DA SANAYİ SİTESİNDE ÇIKAN YANGINDA ALEVLERE TESLİM OLAN 9 İŞ YERİ VE 1 ARAÇ YANARKEN VATANDAŞLARIN ARAÇLARINI KURTARMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTILAR.

HATAY’DA SANAYİ SİTESİNDE ÇIKAN YANGINDA ALEVLERE TESLİM OLAN 9 İŞ YERİ VE 1 ARAÇ YANARKEN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de kaza sonrası sürücü alkol testini reddetti, ehliyete el konuldu
2
Kastamonu'da Otomobil Tomruk Yüklü Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
3
Esenyurt’ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü, 9 Yaralı
4
Tayvan'da 7.0 Büyüklüğünde Deprem: Yilan Açıklarında Hissedildi
5
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
6
Beyoğlu'da 4 Katlı Binada Yangın: 2 Kişi Çatıya Sığındı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti