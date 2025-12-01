Hatay'da Sanayi Sitesi Yangını: 9 İş Yeri ve 1 Araç Zarar Gördü

Hatay'da Sanayi Sitesinde Korkutan Yangın: 9 İş Yeri Zarar Gördü

Olay ve müdahale

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesindeki Yeni Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında, araç tamir atölyesi olarak faaliyet gösteren iş yerleri alevlere teslim oldu. Olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine, bölgeye gelen esnaf ve vatandaşlar araçları kurtarmak için seferber oldu. Esnafın, vatandaşların yardımıyla araçları alevlerin içinden çıkarma çabaları saniye saniye kameraya yansıdı.

Yangında kısmi olarak 9 iş yeri ve 1 araç yanarak zarar gördü. İtfaiye ekipleri alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İlk belirlemelere göre dumandan etkilenen 1 vatandaş hastanede tedavi altına alındı.

