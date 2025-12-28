DOLAR
Bursa'da Alkollü Sürücü Kilometrelerce Süren Kovalamaca Sonunda Yakalandı

Bursa Osmangazi'de polis ekiplerini fark eden alkollü sürücü, uzun kovalamaca ve havaya defalarca ateş edilmesine rağmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:30
Bursa'da Alkollü Sürücü Kilometrelerce Süren Kovalamaca Sonunda Yakalandı

Polisin havaya defalarca ateş ettiği anlar kameraya yansıdı

Edinilen bilgilere göre olay Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Denetim yapan trafik ekiplerini fark eden alkollü sürücü, polislerin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.

Kaçış sırasında kontrolünü kaybeden sürücü bir kaza yaptı; ancak bu kazaya rağmen yoluna devam etti. Kamu güvenliğini tehlikeye atan aracı durdurmak için polis ekipleri uzun süre takip gerçekleştirdi.

Aracıyla kaçamayacağını anlayan şüpheli, aracından inip koşarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri de şüpheliyi yakalamak üzere araçtan inip kovalamaya başladı. Bu sırada polis ekipleri, havaya defalarca ateş açtı; ancak şüpheli ilk anlarda durmadı.

Süren kovalamaca sonucu şüpheli kıskıvrak yakalandı. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, sürücüye alkollü araç sürmekten ve 'dur' ikazına uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

