Bursa'da Alkollü Sürücünün Kilometrelerce Süren Kaçışı: Polis Havaya Defalarca Ateş Etti

Bursa'da alkollü sürücünün nefes kesen kaçışı

Osmangazi ilçesinde denetim yapan trafik ekiplerini fark eden alkollü sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.

Kaçış sırasında kontrolünü kaybeden sürücü, yaşanan kazaya rağmen yoluna devam etti. Polis ekipleri, kamu güvenliğini tehlikeye atan aracı durdurmak için uzun süre takip etti ve yaşanan kilometrelerce süren nefes kesen kovalamaca kameralara yansıdı.

Polis müdahalesi ve ateş açılması

Araçla kaçamayacağını anlayan sürücü, aracı terk edip koşarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri de araçtan inerek şüpheliyi kovalamaya başladı. Şüpheliyi durdurmak için ekipler havaya defalarca ateş açtı, ancak uyarılara rağmen sürücü durmadı.

Olay anları saniye saniye kaydedilirken, polis ekiplerinin müdahalesi ve kovalamaca görüntülere yansıdı.

Yakalanma ve cezai işlem

Uzun süren kovalamaca sonrası şüpheli kıskıvrak yakalandı. Sürücüye alkollü araç sürmekten ve ’dur’ ikazına uymamaktan cezai işlem uygulandı.

