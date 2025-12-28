Giresun'da Kar Engeli: 39 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Giresun genelinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl genelinde 39 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi'nden açıklama

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle toplam 39 köy yolunda ulaşım sağlanamadığı; ekiplerin kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 7/24 esasına göre çalıştığı belirtildi.

En fazla etkilenen ilçe: Alucra

İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan 499 köy yolu ile Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ağı içerisindeki 48 köy yolu olmak üzere Giresun genelinde toplam 547 köy yolu bulunuyor. Kar yağışından en fazla etkilenen ilçe Alucra oldu.

Alınan bilgiye göre, Alucra'da 29, Şebinkarahisar'da 4, Çanakçı'da 3, Piraziz'de 2 ve Doğankent'te 1 olmak üzere toplamda 39 köy yolu ulaşıma kapandı. Diğer ilçelerdeki yollar, ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde açık tutuluyor.

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER ULAŞIMA KAPALI KÖY YOLLARINI AÇMAK İÇİN SAHADA 7/24 ESASINA GÖRE GÖREV YAPIYOR