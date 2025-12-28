DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.277,51 -0,35%

Giresun'da Kar Engeli: 39 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Giresun'da etkili kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler 7/24 çalışıyor; en fazla etkilenen ilçe Alucra oldu.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:04
Giresun'da Kar Engeli: 39 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Giresun'da Kar Engeli: 39 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Giresun genelinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl genelinde 39 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi'nden açıklama

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle toplam 39 köy yolunda ulaşım sağlanamadığı; ekiplerin kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 7/24 esasına göre çalıştığı belirtildi.

En fazla etkilenen ilçe: Alucra

İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan 499 köy yolu ile Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ağı içerisindeki 48 köy yolu olmak üzere Giresun genelinde toplam 547 köy yolu bulunuyor. Kar yağışından en fazla etkilenen ilçe Alucra oldu.

Alınan bilgiye göre, Alucra'da 29, Şebinkarahisar'da 4, Çanakçı'da 3, Piraziz'de 2 ve Doğankent'te 1 olmak üzere toplamda 39 köy yolu ulaşıma kapandı. Diğer ilçelerdeki yollar, ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde açık tutuluyor.

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER ULAŞIMA KAPALI KÖY...

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER ULAŞIMA KAPALI KÖY YOLLARINI AÇMAK İÇİN SAHADA 7/24 ESASINA GÖRE GÖREV YAPIYOR

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER ULAŞIMA KAPALI KÖY...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı, ünlü mekanlara baskın
2
Lüleburgaz Yakınında Araç Yangını: Tekirdağ-Kırklareli Sınırında Alevler Kontrol Altında
3
Gaziantep’te 800 bin TL’lik Kaçak Cep Telefonu Operasyonu
4
Peru'da 6.0 Deprem: Kuzey Sahilinde Paniğe Yol Açtı
5
Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
6
Kırıkkale'de jandarma operasyonu: Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
7
Kırıkkale'de Kargo Kolisinde 20 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti