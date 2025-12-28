DOLAR
Eskişehir’de Yılbaşı Denetimi: 400 Personelle 413 Bin 133 TL Ceza

Eskişehir’de 350’si polis olmak üzere 400 personelle yapılan yılbaşı denetiminde toplam 413 bin 133 TL idari para cezası uygulandı, yasa dışı hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:07
Denetimin Kapsamı ve Ekipler

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı tedbirleri kapsamında 350’si polis olmak üzere toplam 400 personel ile asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya; İl Tarım Orman Müdürlüğü, Eskişehir Defterdarlığı, Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tepebaşı Zabıta Müdürlüğü, İl Sosyal Güvenlik Kurumu ve İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü personeli de katıldı.

Denetimler 21:00 - 23:00 saatleri arasında; Vural Sokak, İsmet İnönü Caddesi, Fabrikalar Caddesi ve 734. Sokak üzerinde bulunan bir AVM içindeki işletmeler ve çevresi ile Haller Gençlik Merkezi, Ulus Anıtı, Savtekin Caddesi, Köprübaşı civarı, Hat Boyu, Vural Sokak-Siloönü Sokak, Vural Sokak-Nayman Sokak ve Vural Sokak-Vardar Sokak'ta yaya ve sabit noktalarda yapıldı.

Arama, GBT ve Ele Geçirilenler

Uygulamada yapılan 1.328 şahsın GBT sorgulamasında 2 yoklama kaçağı tespit edildi. Ekiplerce ayrıca bir şahıstan 11 adet yasaklı hap, bir şahıstan da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İşletmelere Uygulanan İdari İşlemler

Denetimler kapsamında 85 umuma açık istirahat ve eğlence yeri kontrol edildi. İl Defterdarlığı görevlilerince 4 farklı işletmeye, adisyon düzenlenmediği gerekçesiyle toplam 58.400 TL idari para cezası uygulandı.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri tarafından bir işletmeye, canlı müzik izin belgesi olmadan müzik yayını yapılması nedeniyle 334.000 TL idari para cezası verildi. Ayrıca iki işletmenin tarım işletme kayıt belgesi bulunmadığı tespit edilerek bu işletmelere 7 gün süre verildi.

Denetimlerde bir işletmede mesul müdürün bulunmadığı, diğer bir işletmede ise canlı müzik izin belgesinin eksik olduğu belirlenerek 2 işletme hakkında tutanak tutuldu.

Trafik Denetimleri

Trafik ekiplerinin denetimlerinde 95 araç kontrol edildi; çeşitli trafik ihlallerinden dolayı 7 araca toplam 20.733 TL idari para cezası uygulandı.

Genel değerlendirmede, yılbaşı tedbirleri kapsamında yürütülen uygulamalarda kamu düzeninin sağlanması, ruhsat ve izin mevzuatına uyumun denetlenmesi ile kaçak veya ruhsatsız malzemelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

