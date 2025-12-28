DOLAR
Pendik'te Kamyonet Kontrolden Çıktı — Ağaçlar Facianın Önünü Kesti

Pendik Ertuğrul Gazi'de kontrolden çıkan 41 D 6329 plakalı kamyonet yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu; sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı, büyük bir facia önlendi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:59
İstanbul Pendik'te bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu. Olayda büyük bir felaket son anda önlendi.

Kaza Detayları

Kaza, Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Orman Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41 D 6329 plakalı kamyonetin sürücüsü Durmuş Uygun, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç savrularak yol kenarındaki ağaçlara çarptı ve güçlükle durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Uygun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görgü Tanığından Açıklama

Hasan Çabuk kazayı anlatarak, "Telefon geldi, arkadaşımızın kaza yaptığını söylediler. Sabah erkenden geldik. Aracın durumunu burada gördük. Kendisine bir şey olmadığını öğrendik, hastaneye kaldırmışlar. Nasıl olduğunu tam bilmiyoruz. Kendisi iyi olunca tekrar görüşeceğiz. Araç ağaçlara çarpıp durmuş. Eğer ağaçlar olmasaydı büyük ihtimalle evin üzerine gelecekti. Ağaçlar ve demirler bizi kurtardı, sıkıntılı bir durum olabilirdi" dedi.

Ağaçların aracı durdurması sayesinde kamyonetin çevrede bulunan binaya çarpması engellendi ve muhtemel bir faciadan dönüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

