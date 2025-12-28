DOLAR
Sivas'ta Yoğun Kar: 69 Yerleşim Yerine Araç Ulaşımı Kapandı

Sivas'ta yoğun kar nedeniyle 69 yerleşim yerinin yolları araç ulaşımına kapandı; ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:57
Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırırken, Sivas'ın yüksek kesimlerinde yaşanan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar nedeniyle kent genelinde 69 yerleşim yerinin yolları araç ulaşımına kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Öte yandan, kent genelinde 136 yerleşim yerinde ise ulaşımın sağlandığı öğrenildi.

SİVAS'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 69 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI. (ARŞİV)

