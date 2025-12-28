Nazilli'de Yıkımı Yapılan Eski Kütüphanede Yangın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımı gerçekleştirilen eski Kütüphane Binası'nda yangın çıktı.

Olayın Detayları

Olay, Altıntaş Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın kazan dairesinde söküm işlemi sırasında yapılan kesim esnasında çıkan kıvılcım, tank içinde kalan yağları ve yakıtı tutuşturdu.

Müdahale ve Güncel Durum

Bir anda büyüyen alevler ve çevreyi kaplayan duman üzerine, Aydın Büyükşehir İtfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Nazilli'de sabah saatlerinde yaşanan olayda, gökyüzünün kara dumanlarla kaplandığı ve vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin alandaki soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

