DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.277,51 -0,35%

Nazilli'de Yıkımı Yapılan Eski Kütüphanede Yangın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yıkımı yapılan eski kütüphane binasının kazan dairesinde kıvılcım yangın çıkardı; itfaiye müdahalesi ve inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:42
Nazilli'de Yıkımı Yapılan Eski Kütüphanede Yangın

Nazilli'de Yıkımı Yapılan Eski Kütüphanede Yangın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımı gerçekleştirilen eski Kütüphane Binası'nda yangın çıktı.

Olayın Detayları

Olay, Altıntaş Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın kazan dairesinde söküm işlemi sırasında yapılan kesim esnasında çıkan kıvılcım, tank içinde kalan yağları ve yakıtı tutuşturdu.

Müdahale ve Güncel Durum

Bir anda büyüyen alevler ve çevreyi kaplayan duman üzerine, Aydın Büyükşehir İtfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Nazilli'de sabah saatlerinde yaşanan olayda, gökyüzünün kara dumanlarla kaplandığı ve vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin alandaki soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

NAZİLLİ’DE ESKİ KÜTÜPHANE BİNASINDA YANGIN

NAZİLLİ’DE ESKİ KÜTÜPHANE BİNASINDA YANGIN

NAZİLLİ’DE ESKİ KÜTÜPHANE BİNASINDA YANGIN

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı, ünlü mekanlara baskın
2
Lüleburgaz Yakınında Araç Yangını: Tekirdağ-Kırklareli Sınırında Alevler Kontrol Altında
3
Gaziantep’te 800 bin TL’lik Kaçak Cep Telefonu Operasyonu
4
Peru'da 6.0 Deprem: Kuzey Sahilinde Paniğe Yol Açtı
5
Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
6
Kırıkkale'de jandarma operasyonu: Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
7
Kırıkkale'de Kargo Kolisinde 20 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti