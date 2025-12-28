Furkan Apartmanı davasında kırmızı bültenle aranan müteahhit tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 51 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Furkan Apartmanı davasında, kırmızı bültenle aranan firari sanık Hasan Hüseyin S. tutuklandı.

Dosyada daha önce iki firari sanık hakkında çıkarılan yakalama kararları, kişi başı 10 milyon TL güvence bedeli yatırılması karşılığında kaldırılmıştı. Ancak Yetkili Birecik Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların uzun süre firari olmaları ve suç şüphesini dikkate alarak, bu kararı geri çevirdi. Güvence bedeli uygulamasının sona ermesiyle birlikte, güvence bedeli nedeniyle ifade vermek için gelen Hasan Hüseyin S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkemede ifade veren Hasan Hüseyin S., Furkan Apartmanı'nın yapımında yer almadığını belirterek, "Binanın yapıldığı dönemde Dörtyol'da çalışıyordum. 1997-1998 yıllarında inşaata başlandığını biliyorum ancak yapım sürecini, kaç kişinin çalıştığını ve kullanılan malzemeleri bilmiyorum" dedi.

Sanık, apartmanın arsasının kardeşi Abdullah Devrim Sever'e ait olduğunu, daire satışlarının kardeşi tarafından yapıldığını ve kendisinin yalnızca bazı daireleri kardeşinden satın aldığını ifade etti. Müteahhit olarak isminin Yılmaz Şahin Yurtyapan göründüğünü, kardeşiyle bu kişi arasındaki anlaşmanın detaylarını bilmediğini söyledi.

Hasan Hüseyin S. kardeşiyle 2000-2002 yılları arasında birlikte çalışmaya başladıklarını, ortaklığın 2015 yılına kadar sürdüğünü, sonrasında ticari anlaşmazlıklar nedeniyle aralarında husumet oluştuğunu belirtti. Abdullah Devrim Sever'in şu anda nerede olduğunu bilmediğini de ekledi.

Apartmanın altındaki iş yerleri ve deprem sonrası iddialara değinen sanık, depremden sonra apartmanın altındaki kolonların kesildiğini duyduğunu ancak bunu kimin yaptığını bilmediğini söyledi. Nizip'te deprem nedeniyle yalnızca Furkan Apartmanı'nın yıkıldığını belirten sanık, yıkımın kolon kesilmesinden kaynaklanmış olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Bilirkişi raporları hakkında yorum yapmayacağını söyleyen sanık, "Bu inşaatı ben üstlenmedim. Binanın yıkılmasında herhangi bir müdahilliğim yoktur" dedi. Yurt dışına çıkışıyla ilgili de, deprem sonrası yanlış yönlendirildiğini ve haksız yere tutuklanacağını düşündüğü için ülkeyi terk ettiğini savundu. Savunmasının sonunda beraatini talep etti.

Ne olmuştu?

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce 19 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmiş; sanıklar Faik Ö., kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararları inceledi. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine, daire yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, beraat kararı verilen Faik Ö. ve Eyüp Ö. hakkında "kolon kesilmesi" iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı ve olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Dairenin kararında, söz konusu dosyaların birleştirilmesi ve sanıkların birlikte yargılanmasının gerektiği vurgulanarak, "Tüm dosyaların birleştirilmesine karar verilerek, tüm delillerin birlikte tartışılması hakkaniyetli bir yargılama için gerekli olmakla birlikte yerel mahkemece verilen hükmün bozulmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

GAZİANTEP’İN NİZİP İLÇESİNDE, KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE YIKILARAK 51 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİNE NEDEN OLAN FURKAN APARTMANI DAVASINDA FİRARİ SANIK HASAN HÜSEYİN S., TUTUKLANDI.