Bursa'da Park Halindeki Midibüs Yangını Otomobile Sıçradı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki servis midibüsünde çıkan yangın, yanındaki otomobile sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay Yeri ve Gelişmeler

Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Güllük Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında park halindeki bir servis midibüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle yangın, midibüsün yanında bulunan otomobile de sıçradı.

Müdahale ve Hasar

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangında servis midibüsü kullanılamaz hale gelirken, otomobilde de hasar oluştu. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

