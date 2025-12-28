DOLAR
Bursa'da Park Halindeki Midibüs Yangını Otomobile Sıçradı

Bursa'nın Arabayatağı Güllük Mahallesi'nde saat 16.00'da park halindeki midibüs alev aldı, yangın yanındaki otomobile sıçradı; itfaiye yarım saatte müdahale etti.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 18:56
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki servis midibüsünde çıkan yangın, yanındaki otomobile sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay Yeri ve Gelişmeler

Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Güllük Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında park halindeki bir servis midibüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle yangın, midibüsün yanında bulunan otomobile de sıçradı.

Müdahale ve Hasar

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangında servis midibüsü kullanılamaz hale gelirken, otomobilde de hasar oluştu. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

