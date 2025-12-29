DOLAR
Bursa İnegöl'de Kaygan Zeminde Çarpışma: 3'ü Çocuk 7 Yaralı

İnegöl Esenköy'de kar nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 01:24
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 01:24
Olay Yeri ve Zaman

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Esenköy mahallesinde meydana geldi.

Kazanın Seyri

Yolda seyir halinde olan Suat B.(40) yönetimindeki 16 AUT 005 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde önünde seyreden Zafer A.(30) yönetimindeki 16 BVF 830 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Yaralananlar ve Müdahale

Kaza sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında sürücüler ile 16 AUT 005 plakalı otomobildeki yolcular Özlem B.(36), Kadir B.(12) ve 5 yaşındaki Cemre B. ile diğer araçtaki Meryem A.(13) ve Hafsa A.(11) yer alıyor.

Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

