Bursa İnegöl'de Otomobil Hafif Ticari Araca Çarptı: 2 Yaralı

Bursa İnegöl'de Esenler Caddesi'nde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 17:54
Bursa İnegöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasında

Bursanın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza detayları

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi Esenler Caddesi'nde gerçekleşti. Yusuf G. (18) idaresindeki 16 KM 378 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında yolcu almak için duran Selçuk E. (41) yönetimindeki 16 BSG 845 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, araca binmek üzere olan yaya Dursun G. (70)'ye çarptı. Kaza sonucu hafif ticari araçtaki yolcu Ayşe E. (38) ile yaya yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kaza anına ilişkin görüntüler incelemeye alındı.

