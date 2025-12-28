Bursa İnegöl'de silahlı kavga: 1 kişi bacağından yaralandı
İnegöl'de Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında çıkan silahlı kavgada Selim C. (36) bacağından vurularak yaralandı.
Olayın Detayları
Yolda yürürken karşılaşan Erdinç Ç. ile Selim C. (36) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Erdinç Ç., elindeki tabancayla Selim C.'yi bacağından vurarak yaraladı.
Olayın ardından şüpheli yaya olarak kaçtı. Bölgeye 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan şüphelinin uyuşturucu ticaretinden çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
