Bursa İnegöl'de silahlı kavga: 1 kişi bacağından yaralandı

Bursa İnegöl'de Sinanbey Mahallesi'nde saat 22.00'de çıkan silahlı kavgada Selim C. bacağından vurularak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı; şüpheli kaçtı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 23:41
İnegöl'de Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında çıkan silahlı kavgada Selim C. (36) bacağından vurularak yaralandı.

Olayın Detayları

Yolda yürürken karşılaşan Erdinç Ç. ile Selim C. (36) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Erdinç Ç., elindeki tabancayla Selim C.'yi bacağından vurarak yaraladı.

Olayın ardından şüpheli yaya olarak kaçtı. Bölgeye 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan şüphelinin uyuşturucu ticaretinden çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

