Çekmeköy'de Mobilya Atölyesinde Korkutan Yangın: 3 Katlı Bina Kullanılamaz Hale Geldi

Çekmeköy Merkez Mahallesi Oğuzeli Caddesi'nde, zemin katında mobilya deposu ve atölyesinin bulunduğu 3 katlı binada çıkan yangın korkuttu. Yangın, kısa sürede binanın üst katlarına sıçradı.

Olay ve müdahale

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, mobilya malzemeleri ve ahşap ürünlerin etkisiyle hızla büyüdü. Çevredeki vatandaşların yoğun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve soruşturma

Olay sırasında binada bulunanların tahliye edildiği ve can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Yangın nedeniyle binada ağır hasar oluştu ve yapı kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

