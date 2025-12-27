Van'da Park Halindeki Kamyonette Motor Yangını
Edremit'te SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Parkı'nda panik
Van'ın Edremit ilçesinde park halindeki kapalı kasa hafif ticari kamyonetin motor kısmında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre yangın, SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Parkı'nda meydana geldi. Park halindeki aracın motorundan dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri bölgeye ulaşana kadar araç sahibi kendi imkanlarıyla yangını söndürdü. Olayda yaralanma bildirilmezken, kamyonetin motor kısmında hasar oluştu.
