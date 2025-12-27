DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.233,13 0,22%

Van'da Park Halindeki Kamyonette Motor Yangını

Van'ın Edremit ilçesinde SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Parkı'nda park halindeki kapalı kasa kamyonetin motor kısmında yangın çıktı; araç sahibi söndürdü, motor zarar gördü.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 19:48
Van'da Park Halindeki Kamyonette Motor Yangını

Van'da Park Halindeki Kamyonette Motor Yangını

Edremit'te SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Parkı'nda panik

Van'ın Edremit ilçesinde park halindeki kapalı kasa hafif ticari kamyonetin motor kısmında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Parkı'nda meydana geldi. Park halindeki aracın motorundan dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri bölgeye ulaşana kadar araç sahibi kendi imkanlarıyla yangını söndürdü. Olayda yaralanma bildirilmezken, kamyonetin motor kısmında hasar oluştu.

VAN'IN EDREMİT İLÇESİNDE PARK HALİNDE OLAN KAPALI KASA KAMYONETİN MOTOR KISMI YANDI.

VAN'IN EDREMİT İLÇESİNDE PARK HALİNDE OLAN KAPALI KASA KAMYONETİN MOTOR KISMI YANDI.

VAN'IN EDREMİT İLÇESİNDE PARK HALİNDE OLAN KAPALI KASA KAMYONETİN MOTOR KISMI YANDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antakya Yeni Sanayi Sitesi'nde Yangın: Esnaf Araçları Kurtarmak İçin Zamanla Yarıştı
2
Esenyurt'ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 4 Ölü — Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
3
Hatay'da Sanayi Sitesinde Yangın: Esnaf Araçları Kurtarmak İçin Zamanla Yarıştı
4
Nevşehir'de Buzlanma Kazalara Yol Açtı: 6 Kaza, 12 Yaralı
5
Muş’ta Tır Virajı Alamayıp Şarampole Yuvarlandı — Maddi Hasar
6
Ümraniye'de Kereste Deposunda Yangın: Depoda Geniş Maddi Hasar
7
Ümraniye'de Kereste Deposunda Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti