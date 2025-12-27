DOLAR
Erciş'te Minibüs Kaldırıma Çarptı: 3 Yaralı

Erciş-Van karayolunda minibüsün kaldırıma çarpması sonucu 3 kişi yaralandı; sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 19:51
Van'ın Erciş ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 04 P 5394 028 plakalı minibüsün kaldırıma çarpması sonucu üç kişi yaralandı.

Olay ve müdahale

Kaza, Erciş-Van karayolu üzerindeki balık bendi civarında gerçekleşti. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüsün kaldırıma çarpmasıyla oluşan hasar ve yaralanmalar üzerine ihbar yapıldı.

Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Soruşturma

Polis, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olayın kesin nedeni yapılan teknik ve görgü tanığı çalışmalarının ardından belirlenecek.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

