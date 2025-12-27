Erciş'te Minibüs Kaldırıma Çarptı: 3 Yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 04 P 5394 028 plakalı minibüsün kaldırıma çarpması sonucu üç kişi yaralandı.

Olay ve müdahale

Kaza, Erciş-Van karayolu üzerindeki balık bendi civarında gerçekleşti. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüsün kaldırıma çarpmasıyla oluşan hasar ve yaralanmalar üzerine ihbar yapıldı.

Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Soruşturma

Polis, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olayın kesin nedeni yapılan teknik ve görgü tanığı çalışmalarının ardından belirlenecek.

