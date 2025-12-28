DOLAR
Çorlu'da Alkollü Sürücü Hipermarket Duvarında Asılı Kaldı

Çorlu'da virajı kaçıran otomobil hipermarket duvarında asılı kaldı. Sürücü H.İ.'nin 'Trakyalıyım ben be ya, hiçbir şeyim yok benim' sözleri gülümsetti.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:45
Çorlu'da alkollü sürücü hipermarket duvarında asılı kaldı

Polise sarılmak isteyen sürücünün sözleri gülümsetti

Tekirdağ Çorlu Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı Çorlu Park mevkiindeki dönel kavşakta, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa yönüne seyreden H.İ. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bordür taşlarına çarptı.

Savrulan araç daha sonra bir hipermarketin bahçe duvarında asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü H.İ.'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Karakola sevki için polis aracına bindirilen sürücü, 'Trakyalıyım ben be ya, hiçbir şeyim yok benim' diyerek polise sarılmak isteyince çevredeki vatandaşların gülümsemesine neden oldu.

Öte yandan, muhabirin görüntü aldığı sırada bir şahsın kameraları engellemeye çalışması dikkat çekti. Söz konusu kişinin basın mensubunun görevini yapmasında zorluk çıkardığı gözlendi.

