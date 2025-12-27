DOLAR
Çorum Alaca'da otomobil tarlaya uçtu — 2 yaralı

Tokat'tan cenazeye giden araç Çorum Alaca'da kontrolden çıkarak tarlaya uçtu; sürücü Emre A. ve yolcu Hasan A. yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:11
Alaca Karadeniz Birlik Kavşağı'nda kaza

Tokat'tan Ankara'ya cenazeye gitmek üzere yola çıkan otomobil, Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Çorum-Yozgat karayolu Alaca Karadeniz Birlik Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan Ankara'ya bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıkan Emre A. yönetimindeki 60 TS 130 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Emre A. ile araçta bulunan Hasan A. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

