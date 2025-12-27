Denizli'de Eski Koca Sokak Ortasında Eski Eşini Boğazından Keserek Öldürdü — Müebbet Talebi

Denizli'de eski koca hakkında müebbet hapis talebi

İlk duruşmada güvenlik kamerası görüntüleri izlendi, sanık 'Kendimi kaybettim' dedi

Denizli'de boşandığı eski eşi Hatice Ünlü'yü sokak ortasında boğazını keserek öldüren ve yanında bulunan erkeğin şah damarını keserek ağır yaralanmasına yol açan eski koca hakkında, Cumhuriyet Savcılığı tarafından müebbet hapis cezası istendi.

Olayın yargılaması Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya sanık M.K, müşteki Hüseyin Ç., öldürülen Hatice Ünlü'nün ailesi, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. İlk duruşmada olayın güvenlik kamerası kayıtları salon içinde izlendi.

Sanık M.K, yaklaşık 1,5 saatlik savunmasında boşanma sonrası yaşadıkları sorunlara, çocuklar nedeniyle iletişimlerinin sürdüğüne ve sık sık tartıştıklarına değindi. Eski eşini çocuklara kötü muamele etmekle suçlayan sanık, cinayetten bir gün önce yaşadığı öfkeyi detaylandırdı; ancak olay anını kısa anlatarak, o sırada Ünlü'nün kendisine saldırdığını ileri sürdü. Sanığın duruşmada kullandığı ifadedeki vurgulu sözlerden biri "Kendimi kaybettim" oldu.

Olayda ağır yaralanan Hüseyin Ç., ifadesinde cinayet günü sanığın elinde bıçakla kendilerine doğru koştuğunu, herhangi bir konuşma olmadan doğrudan Hatice Ünlü'ye saldırdığını anlattı. Bu sırada kendisine de saldırıldığını, yardım istemek için olay yerinden uzaklaştığını ve geri döndüğünde saldırının şiddetlendiğini belirtti. Tanık, sanığın Ünlü'yü yerde sürükleyip saçlarından tutarak başını geriye çektiğini ve boğazını keserek öldürdüğünü, ardından kendisini kovaladığını, kovalamanın olay yerindeki bir aracın etrafında 3-4 tur sürdüğünü kaydetti.

Sanık avukatları, ölen Hatice Ünlü'nün çocuklara yönelik davranışları ve eski eşi ile ilgili problemlere ilişkin tanık dinlenmesi talep etti. Cumhuriyet Savcılığı ise suça ilişkin olarak "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" yönlerinden sanıktan ek savunma alınmasını istedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarının izlendiği sırada duruşmayı takip eden bazı katılımcılar görüntülere bakamadı; sanığın da görüntüler sırasında kafasını öne eğerek beklediği görüldü.

Mahkeme heyeti ara kararında duruşmayı 14 Nisan tarihine erteledi. Heyet, tanık dinlenmesi talebini reddetti, sanık ve maktulün ortak çocuklarının uygun şartlarda dinlenmesine karar verdi ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olayın geçmişi

Olay, 12 Nisan 2025 tarihinde Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi Lise Caddesi üzerinde meydana geldi. 42 yaşındaki iki çocuk annesi Hatice Ünlü, boşandığı eşi M.K (42) tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Genç kadının yanında bulunan ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hüseyin Ç. (42) de saldırganın hedefi olmuş ve ağır yaralanmıştı.

