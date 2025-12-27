Esenyurt'ta servis minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 7 yaralı

Saat 17.10'da meydana geldi; görgü tanığı fren arızası iddiasında

Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan servis minibüsü kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Olay yerinde bulunan görgü tanığı Ayşe Öztürk, ambulans ve polis ekiplerinin bölgeye gelmesiyle durumu şöyle anlattı: "Pazar servisiydi. Yolcuları alıyorlardı, pazardan evlerine dağıtıyorlardı. Bayır aşağı gelirken freni patlamış. İlk defa böyle bir kaza oldu."

Öztürk, servis şoförünü tanıdığını belirterek kazanın fren arızası sonucu meydana geldiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

ESENYURT’TA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZAYA İLİŞKİN KONUŞAN VATANDAŞ: "İLK DEFA BÖYLE BİR KAZA OLDU"