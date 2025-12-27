DOLAR
Esenyurt'ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 4 Ölü, 7 Yaralı

Esenyurt'ta şarampole yuvarlanan servis minibüsü kazasında 4 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı; görgü tanığı fren arızası iddia etti.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 21:19
Esenyurt'ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 4 Ölü, 7 Yaralı

Esenyurt'ta servis minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 7 yaralı

Saat 17.10'da meydana geldi; görgü tanığı fren arızası iddiasında

Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan servis minibüsü kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Olay yerinde bulunan görgü tanığı Ayşe Öztürk, ambulans ve polis ekiplerinin bölgeye gelmesiyle durumu şöyle anlattı: "Pazar servisiydi. Yolcuları alıyorlardı, pazardan evlerine dağıtıyorlardı. Bayır aşağı gelirken freni patlamış. İlk defa böyle bir kaza oldu."

Öztürk, servis şoförünü tanıdığını belirterek kazanın fren arızası sonucu meydana geldiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

