Nevşehir'de Buzlanma Kazalara Yol Açtı: 6 Kaza, 12 Yaralı

Olayın ayrıntıları

Nevşehir’de akşam saatlerinde yoğun buzlanma nedeniyle peş peşe kazalar meydana geldi. Son bir saatte 6 kazada toplam 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Aksaray karayolu Karapınar Kasabası mevkiinde Mustafa. A.'nın kullandığı 38 AJY 094 plakalı tır, aşırı buzlanma nedeniyle kayarak karşı şeride geçti. Kayan tır önce Cahit D.'nin kullandığı 48 BSK 78 plakalı otomobile, daha sonra Kadir Ö.'nün kullandığı 50 ADP 971 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller şarampole devrilirken tırın dorsesi de koparak şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, Afat, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu kazada araç sürücüleri ve araçlarda yolcu olarak bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri kaza yoğunluğu nedeniyle diğer vakalara yetişmekte zorlanınca Aksaray’dan takviye ekipler istendi. Hafif yaralı bir vatandaş ise bölgeye gelen AFAD ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Aynı güzergahta meydana gelen başka bir kazada Yıldırım E.'nin kullandığı 07 BJZ 683 plakalı otomobil aşırı buzlanma nedeniyle kayarak yol kenarına takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Acıgöl ilçe girişinde meydana gelen kazada ise Abbas A.'nın kullandığı 63 E 5859 plakalı tır buzlanma nedeniyle kaydı. Kontrolden çıkan tır, yol ortasında makaslayarak durabildi. Dakikalar sonra aynı istikamete giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 NKG 452 plakalı kamyonet makaslayan tıra çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Ayrıca aynı güzergahta meydana gelen 3 trafik kazasında ise 2 kişi yaralandı. Kazalar ile ilgili soruşturma başlatıldı.

