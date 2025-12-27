Esenyurt'ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü, 9 Yaralı

Kaza ve ilk bilgiler

Esenyurt'ta meydana gelen kazada saat 17.10 civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı; yaralılardan 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Dron görüntüleri

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları ve kazanın gerçekleştiği bölge, dron ile görüntülendi. Yetkililer olayla ilgili çalışmaları sürdürüyor.

