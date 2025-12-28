DOLAR
Mardin'de Şarampole Devrilen Otomobil: 2 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde akşam saatlerinde 06 CMZ 328 plakalı otomobil şarampole devrildi; 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:13
Kaza Detayları

Mardin’in Artuklu ilçesi Nur Mahallesi mevkiinde, akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 CMZ 328 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerinde müdahale etti. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

