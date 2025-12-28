Mardin'de Şarampole Devrilen Otomobil: 2 Yaralı

Kaza Detayları

Mardin’in Artuklu ilçesi Nur Mahallesi mevkiinde, akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 CMZ 328 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerinde müdahale etti. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

