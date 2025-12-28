DOLAR
Diyarbakır'da Eşini Öldürüp Toprağa Gömen Şüpheli Gözaltında

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde O.G., dini nikahlı eşi R.Y.'yi öldürüp boş arazide gömdü; şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 23:54
Diyarbakır'da Eşini Öldürüp Toprağa Gömen Şüpheli Gözaltında

Diyarbakır'da Eşini Öldürüp Toprağa Gömen Şüpheli Gözaltında

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Sur ilçesinde O.G. ile dini nikahlı eşi R.Y. arasında tartışma çıktı.

O.G., iddialara göre R.Y.'yi boğarak öldürdü ve cesedini boş bir arazide toprağa gömdü.

Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine harekete geçen ekipler, O.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

