Diyarbakır'da Eşini Öldürüp Toprağa Gömen Şüpheli Gözaltında

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Sur ilçesinde O.G. ile dini nikahlı eşi R.Y. arasında tartışma çıktı.

O.G., iddialara göre R.Y.'yi boğarak öldürdü ve cesedini boş bir arazide toprağa gömdü.

Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine harekete geçen ekipler, O.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

O.G., R.Y.’Yİ ÖLDÜRÜP BOŞ ARAZİDE TOPRAĞA GÖMDÜ. YAKINLARININ KAYIP HABERİ VERMESİ ÜZERİNE HAREKETE EKİPLER, O.G.’Yİ GÖZALTINA ALDI. O.G.’NİN EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA TOPRAĞA GÖMDÜĞÜ BELİRLENDİ. O.G.’NİN JANDARMADAKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDERKEN R.Y., OTOPSİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN DEFNEDİLDİ.