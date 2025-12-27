Esenyurt'ta servis kazası: 4 ölü, 7 yaralı — İsimler belli oldu

Kaza Detayları

Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan bir servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesinin ardından kaza yapan araç olay yerinden kaldırıldı.

Hayatını kaybedenler ve yaralılar

Hayatını kaybedenler: Hacer Çakmakçı (40), Ahmet Kandemir (44), Faranak Tashakornogedehy (53) ve Ayten Özfırat (68).

Yaralananlar: Servis minibüsünün şoförü Niyazi Ç. (61), Resmiye K. (32), Kader Ö. (29), İlknur G. (45), Umut Ö. (12), Ali Ö. (44) ve Pınar A. (19).

Esenyurt’taki servis kazasında hayatını kaybeden vatandaşların isimleri belli oldu