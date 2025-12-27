DOLAR
Esenyurt'ta servis kazası: 4 ölü, 7 yaralı — İsimler belli oldu

Esenyurt'ta saat 17.10'da kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı; ölü ve yaralıların isimleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 23:10
Kaza Detayları

Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan bir servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesinin ardından kaza yapan araç olay yerinden kaldırıldı.

Hayatını kaybedenler ve yaralılar

Hayatını kaybedenler: Hacer Çakmakçı (40), Ahmet Kandemir (44), Faranak Tashakornogedehy (53) ve Ayten Özfırat (68).

Yaralananlar: Servis minibüsünün şoförü Niyazi Ç. (61), Resmiye K. (32), Kader Ö. (29), İlknur G. (45), Umut Ö. (12), Ali Ö. (44) ve Pınar A. (19).

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

