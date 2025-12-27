DOLAR
Diyarbakır Kocaköy'de Şehir İçi Hattı Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü

Diyarbakır'da şehir içi hattı tartışması Kocaköy'de yeniden alevlendi; Serhat Gezer (35) silahlı saldırıda ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 23:17
Diyarbakır Kocaköy'de Şehir İçi Hattı Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü

Olay, uzlaşmanın ardından yeniden tırmanan husumet sonucu gerçekleşti

Edinilen bilgilere göre, taraflar arasında şehir içi hattı nedeniyle çıkan tartışma bir süre önce uzlaştırma ile sona erdirildi. Ancak husumetin yeniden başlamasıyla olaylar kanlı bir saldırıya dönüştü.

Taraflar arasındaki yeni gerilim sonucu, Serhat Gezer (35) Kocaköy ilçesi kırsal Günalan Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Kocaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gezer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

