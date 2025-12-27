DOLAR
Muş’ta Tır Virajı Alamayıp Şarampole Yuvarlandı — Maddi Hasar

Muş merkez Taşoluk köyü civarında bir tır virajı alamayıp şarampole yuvarlandı; jandarma müdahalesiyle yaralanma olmadığı, maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 20:45
Muş'ta Tır Virajı Alamayıp Şarampole Yuvarlandı — Maddi Hasar

Muş’ta tır virajı alamayıp şarampole yuvarlandı

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre kaza Muş merkez Taşoluk köyü civarında meydana geldi.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki tır, virajı alamayarak yoldan çıktı ve şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde yaralanan olmadığı tespit edilirken, tırda maddi hasar oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

MUŞ'TA SEYİR HALİNDEKİ BİR TIR, VİRAJI ALAMAYARAK ŞARAMPOLE YUVARLANDI.

MUŞ’TA SEYİR HALİNDEKİ BİR TIR, VİRAJI ALAMAYARAK ŞARAMPOLE YUVARLANDI.

