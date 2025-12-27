Ümraniye'de Kereste Deposunda Yangın: Depoda Geniş Maddi Hasar

Ümraniye'de bir kereste deposunda çıkan yangın paniğe yol açtı; ahşap ürünlerin bir anda tutuşmasıyla depoda geniş çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayın Detayları

Yangın, saat 19:30'da Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki kereste deposunda başladı.

İddiaya göre, depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride bulunan yanıcı maddelerin kısa sürede tutuşmasıyla yangın hızla büyüdü.

Müdahale ve Soruşturma

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, depoda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

(BAK-)

Ümraniye'de kereste deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu