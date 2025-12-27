DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.233,13 0,22%

Ümraniye'de Kereste Deposunda Yangın: Depoda Geniş Maddi Hasar

Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'nde kereste deposunda çıkan yangın, ahşap ürünlerin aniden tutuşmasıyla depoda büyük maddi hasara yol açtı; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 20:41
Ümraniye'de Kereste Deposunda Yangın: Depoda Geniş Maddi Hasar

Ümraniye'de Kereste Deposunda Yangın: Depoda Geniş Maddi Hasar

Ümraniye'de bir kereste deposunda çıkan yangın paniğe yol açtı; ahşap ürünlerin bir anda tutuşmasıyla depoda geniş çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayın Detayları

Yangın, saat 19:30'da Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki kereste deposunda başladı.

İddiaya göre, depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride bulunan yanıcı maddelerin kısa sürede tutuşmasıyla yangın hızla büyüdü.

Müdahale ve Soruşturma

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, depoda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

(BAK-)

Ümraniye'de kereste deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Ümraniye'de kereste deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antakya Yeni Sanayi Sitesi'nde Yangın: Esnaf Araçları Kurtarmak İçin Zamanla Yarıştı
2
Esenyurt'ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 4 Ölü — Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
3
Hatay'da Sanayi Sitesinde Yangın: Esnaf Araçları Kurtarmak İçin Zamanla Yarıştı
4
Nevşehir'de Buzlanma Kazalara Yol Açtı: 6 Kaza, 12 Yaralı
5
Muş’ta Tır Virajı Alamayıp Şarampole Yuvarlandı — Maddi Hasar
6
Ümraniye'de Kereste Deposunda Yangın: Depoda Geniş Maddi Hasar
7
Ümraniye'de Kereste Deposunda Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti