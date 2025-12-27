Ümraniye'de Kereste Deposunda Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Ümraniye'de kereste deposunda yangın

Edinilen bilgiye göre, saat 19.30'da Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki bir kereste deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Müdahale ve gelişmeler

İçeride bulunan yanıcı maddelerin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Hasar ve soruşturma

Yangın sonucu depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattı.

