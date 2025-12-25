Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza Detayları

Erzincan'da Atatürk Mahallesi Ali Kemali Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.T. idaresindeki 24 ACL 007 plakalı araç ile İ.K. yönetimindeki 24 AAT 852 plakalı otomobilin karıştığı kazada, sürücülerle birlikte A.T., R.K. ve G.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

