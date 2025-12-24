Gercüş'te Otomobil Tırın Dorsesinin Altında Kaldı — Sürücü Yaralanmadı

Kavşakta dönüş yapan tır otomobile çarptı

Batman’ın Gercüş ilçesinde kavşakta dönüş yapan bir tırın otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kaza öğle saatlerinde çevre yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre otomobil, dönüş yapan tıra çarparak tırın dorsesinin altında kaldı.

Feci kazada ölen ya da yaralanan olmadı; sürücünün burnu bile kanamadı. Ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

