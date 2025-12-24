DOLAR
Gercüş'te Otomobil Tırın Dorsesinin Altında Kaldı — Sürücü Yaralanmadı

Batman’ın Gercüş ilçesinde öğle saatlerinde tırla çarpışan otomobil dorsenin altında kaldı; sürücü yara almadı, araçlarda maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:49
Gercüş'te Otomobil Tırın Dorsesinin Altında Kaldı — Sürücü Yaralanmadı

Gercüş'te Otomobil Tırın Dorsesinin Altında Kaldı — Sürücü Yaralanmadı

Kavşakta dönüş yapan tır otomobile çarptı

Batman’ın Gercüş ilçesinde kavşakta dönüş yapan bir tırın otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kaza öğle saatlerinde çevre yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre otomobil, dönüş yapan tıra çarparak tırın dorsesinin altında kaldı.

Feci kazada ölen ya da yaralanan olmadı; sürücünün burnu bile kanamadı. Ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

