Bolu'da Kafa Kafaya Çarpışma: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Semerkand Mahallesi, Şehit Muhtar Caddesi

Bolu'da seyir halindeki cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Semerkand Mahallesi'ndeki Şehit Muhtar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki G.K. idaresindeki 14 DH 644 plakalı cip ile karşı yönden gelen Y.Ö. yönetimindeki 14 ADR 478 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

