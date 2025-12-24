DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,68 0,04%
ALTIN
6.192,1 -0,18%
BITCOIN
3.741.697,03 0,69%

Bolu'da Kafa Kafaya Çarpışma: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Semerkand Mahallesi'ndeki Şehit Muhtar Caddesi'nde cip ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:34
Bolu'da Kafa Kafaya Çarpışma: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Bolu'da Kafa Kafaya Çarpışma: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Semerkand Mahallesi, Şehit Muhtar Caddesi

Bolu'da seyir halindeki cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Semerkand Mahallesi'ndeki Şehit Muhtar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki G.K. idaresindeki 14 DH 644 plakalı cip ile karşı yönden gelen Y.Ö. yönetimindeki 14 ADR 478 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU'DA CİP İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

BOLU'DA CİP İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

BOLU'DA CİP İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt'ta Tek El Direksiyonla Tehlike: Plaka 34 CZS 219
2
Samsun’da yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 1 gözaltı, 20 litre ve 17 şişe ele geçirildi
3
Diyarbakır'da Yolun Karşısına Geçen Kadına Motosiklet Çarptı — 2 Yaralı
4
Şanlıurfa’da Bakkalda Şoke Eden Denetim: Çok Sayıda Tarihi Geçmiş Ürüne El Konuldu
5
İnegöl'de hafif ticari araç ağaca çarptı: Sürücü anne ve 4 yaşındaki kızı yaralı
6
Samsun Adliyesi AD-KUR Ekibi AFAD'dan Hafif Seviye Akreditasyon Aldı
7
Antalya'da Milyonluk Polis Dolandırıcılığı: 10 Gözaltı, 7 Tutuklu

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı