Esenyurt'ta eski işyerini kurşunlayan şüpheli adli kontrolle serbest

Esenyurt'ta eski işyerini kurşunladı: Şüpheli adli kontrolle serbest

23 Aralık'taki saldırıda deliller bulundu, şüpheli serbest bırakıldı

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde 23 Aralık günü gerçekleşen olayda, Ş.G. (54) adlı şahıs, daha önce çalıştığı işyeri ile sahibi arasındaki iddia edilen alacak verecek meselesi nedeniyle işyerini kurşunladı.

Olayın ardından zanlı hızla uzaklaşırken, yapılan ilk incelemede dükkâna isabet eden 1 adet kurşun, 5 adet kovan ve 2 adet fişek tespit edildi. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlının kimliğini belirledi.

Aynı gün polis ekiplerince ikametinde gözaltına alınan Ş.G.'nin ikametinde ve yakınlarındaki aracında yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı, mala zarar verme ve yasak olmayan bıçak ve diğer aletleri saldırıda kullanma amacıyla taşıma suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonucunda şüpheli, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve delil değerlendirmesi polis ve adli makamlar tarafından sürdürülüyor.

ESENYURT’TA ESKİ ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİ KURŞUNLAYAN ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI