Esenyurt'ta servis kazası: 5 kişi hayatını kaybetti — Cenazeler Adli Tıp'ta

Esenyurt'ta servis kazası: 5 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt’ta kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim alınıyor.

Kaza ayrıntıları

Kaza, Esenyurt’ta saat 17.10 sıralarında meydana geldi. Kontrolden çıkan servis minibüsü şarampole yuvarlandı; olayda 5 kişi yaşamını yitirdi. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı ve işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilmeye başlandı.

Sürücünün yakını konuştu

Hayatını kaybeden minibüs şoförü Niyazi Çelik'in kuzeni Nizamettin Çelik, Adli Tıp önünde gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Belediyede ücretsiz hizmet taşımacılığı yapıyordu. Yolcuları almaya gitmiş, gelirken fren boşalmasından dolayı kaza geçirmişler. 3-4 sene önce Hacca da gitmişti. Üzgünüz. Ek iş olarak servis çekiyordu, hafta sonu da ücretsiz servis taşımacılığı yapıyordu. Vefat eden öbür arkadaşlardan kimseyi tanımıyoruz, kimseyi de görmedik. Hepimiz üzüntülüyüz. Eşi, ‘bir şoför hastalanmış gel’ diye işe çağrıldığını söyledi"

Yetkililer ve soruşturma makamları kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

ESENYURT’TA SERVİS KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP’TAN TESLİM ALINIYOR