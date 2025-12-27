DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.233,13 0,22%

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Kocaeli'de Yunus timleri tarafından durdurulan araçta 189,36 gr sentetik kannabinoid, AM-2201 ve ecza maddeleri ele geçirildi; A.Ö. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 20:34
Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri tarafından İzmit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu maddeler ve bir hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili A.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı.

Operasyon ve deliller

Yapılan aramada ele geçirilenler arasında hassas terazi ile birlikte 7 parça halinde toplam 189,36 gram sentetik kannabinoid, 1 parça halinde 0,41 gram AM-2201 ve 4 sentetik ecza maddesi bulundu.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

KOCAELİ'DE YUNUS TİMLERİ TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ŞAHSA AİT ARAÇTA YAPILAN ARAMADA...

KOCAELİ'DE YUNUS TİMLERİ TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ŞAHSA AİT ARAÇTA YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU MADDE VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLİRKEN, ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

KOCAELİ'DE YUNUS TİMLERİ TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ŞAHSA AİT ARAÇTA YAPILAN ARAMADA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antakya Yeni Sanayi Sitesi'nde Yangın: Esnaf Araçları Kurtarmak İçin Zamanla Yarıştı
2
Esenyurt'ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 4 Ölü — Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
3
Hatay'da Sanayi Sitesinde Yangın: Esnaf Araçları Kurtarmak İçin Zamanla Yarıştı
4
Nevşehir'de Buzlanma Kazalara Yol Açtı: 6 Kaza, 12 Yaralı
5
Muş’ta Tır Virajı Alamayıp Şarampole Yuvarlandı — Maddi Hasar
6
Ümraniye'de Kereste Deposunda Yangın: Depoda Geniş Maddi Hasar
7
Ümraniye'de Kereste Deposunda Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti