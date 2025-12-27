Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri tarafından İzmit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu maddeler ve bir hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili A.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı.

Operasyon ve deliller

Yapılan aramada ele geçirilenler arasında hassas terazi ile birlikte 7 parça halinde toplam 189,36 gram sentetik kannabinoid, 1 parça halinde 0,41 gram AM-2201 ve 4 sentetik ecza maddesi bulundu.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

