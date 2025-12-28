DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.277,51 -0,35%

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı, ünlü mekanlara baskın

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı; ünlü mekanlarda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:44
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı, ünlü mekanlara baskın

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda, ünlü mekanlarda yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi.

Operasyonun kapsamı ve gözaltı kararları

Soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında "Uyuşturucu madde ticareti", "Uyuşturucu kullanımı için özel yer sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "Uyuşturucu madde kullanma" ve "Fuhuşa teşvik ve aracılık" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonlar İstanbul ve Muğla illerinde düzenlendi ve bu operasyonlarda 14 kişi yakalandı; bir şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemler devam ediyor.

Ünlü mekanlarda yapılan baskınlar

İstanbul'da yer alan Amaya, Bebek Oteli, Kastel Elektro Müzik, Suma Han ve Taksim İQ isimli mekanlarda yapılan aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi. Bu mekanlarda yürütülen aramalar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında toplam gözaltı sayısı 17'ye ulaştı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı, ünlü mekanlara baskın
2
Lüleburgaz Yakınında Araç Yangını: Tekirdağ-Kırklareli Sınırında Alevler Kontrol Altında
3
Gaziantep’te 800 bin TL’lik Kaçak Cep Telefonu Operasyonu
4
Peru'da 6.0 Deprem: Kuzey Sahilinde Paniğe Yol Açtı
5
Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
6
Kırıkkale'de jandarma operasyonu: Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
7
Kırıkkale'de Kargo Kolisinde 20 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti