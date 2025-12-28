İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı, ünlü mekanlara baskın

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda, ünlü mekanlarda yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi.

Operasyonun kapsamı ve gözaltı kararları

Soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında "Uyuşturucu madde ticareti", "Uyuşturucu kullanımı için özel yer sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "Uyuşturucu madde kullanma" ve "Fuhuşa teşvik ve aracılık" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonlar İstanbul ve Muğla illerinde düzenlendi ve bu operasyonlarda 14 kişi yakalandı; bir şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemler devam ediyor.

Ünlü mekanlarda yapılan baskınlar

İstanbul'da yer alan Amaya, Bebek Oteli, Kastel Elektro Müzik, Suma Han ve Taksim İQ isimli mekanlarda yapılan aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi. Bu mekanlarda yürütülen aramalar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında toplam gözaltı sayısı 17'ye ulaştı.

