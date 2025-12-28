DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.277,51 -0,35%

Gaziantep’te 800 bin TL’lik Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Gaziantep’te jandarma, Şahinbey'de yürüttüğü operasyonda piyasa değeri 800 bin TL olan kaçak telefon ve aksesuar ele geçirip 1 kişiyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:54
Gaziantep’te 800 bin TL’lik Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Gaziantep’te 800 bin TL’lik Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Jandarma Şahinbey'de baskın düzenledi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, Şahinbey ilçesinde Ş.A. adına kayıtlı işyerinde kaçak malzeme bulunduğunu tespit etti.

Yürütülen fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan 38 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 41 adet gümrük kaçağı şarj cihazı ele geçirildi. Haberde belirtilen şarj kablosu ve adaptörü gibi aksesuarlar da bulundu.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

GAZİANTEP’TE 800 BİN TL DEĞERİNDE KAÇAK TELEFON ELE GEÇİRİLDİ

GAZİANTEP’TE 800 BİN TL DEĞERİNDE KAÇAK TELEFON ELE GEÇİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı, ünlü mekanlara baskın
2
Lüleburgaz Yakınında Araç Yangını: Tekirdağ-Kırklareli Sınırında Alevler Kontrol Altında
3
Gaziantep’te 800 bin TL’lik Kaçak Cep Telefonu Operasyonu
4
Peru'da 6.0 Deprem: Kuzey Sahilinde Paniğe Yol Açtı
5
Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
6
Kırıkkale'de jandarma operasyonu: Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
7
Kırıkkale'de Kargo Kolisinde 20 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti