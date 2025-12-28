Gaziantep’te 800 bin TL’lik Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Jandarma Şahinbey'de baskın düzenledi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, Şahinbey ilçesinde Ş.A. adına kayıtlı işyerinde kaçak malzeme bulunduğunu tespit etti.

Yürütülen fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan 38 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 41 adet gümrük kaçağı şarj cihazı ele geçirildi. Haberde belirtilen şarj kablosu ve adaptörü gibi aksesuarlar da bulundu.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

GAZİANTEP’TE 800 BİN TL DEĞERİNDE KAÇAK TELEFON ELE GEÇİRİLDİ