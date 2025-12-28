Peru'da 6.0 Deprem: Kuzey Sahilinde Paniğe Yol Açtı

Peru'da 6.0 büyüklüğünde deprem kuzey sahilinde paniğe yol açtı

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Peru'nun kuzey sahili açıklarında yerel saatle 21.51'de 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin detayları

GFZ'nin verilerine göre sarsıntı yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşti ve merkez üssü Peru'nun kuzey sahili açıkları olarak belirlendi. Deprem, özellikle Chimbote, Ancash ve Puerto Santa bölgelerinde hissedildi.

Bölgede yaşanan panik anlarına rağmen yetkililer can kaybı veya yaralanma bildirilmediğini duyurdu. Ayrıca ülkenin kıyı kesimleri için herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı.

Sosyal medyada yansıyan görüntüler

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde halkın sokaklara döküldüğü anlar yer aldı; bazı binalarda ise küçük çaplı hasar meydana geldiği görüldü.

