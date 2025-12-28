DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.277,51 -0,35%

Kırıkkale'de Kargo Kolisinde 20 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Delice'ye gönderilen kargo kolisinde 20 litre kaçak etil alkol ele geçirdi; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:46
Kırıkkale'de Kargo Kolisinde 20 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Kırıkkale'de kargo operasyonu: 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı yürüttü

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, İstanbul'dan gönderildiği belirlenen bir kargo kolisinde kaçak malzeme tespit edildi.

Delice ilçesinde ikamet eden H.B. (65) adına sevk edilen kolinin açılmasıyla 20 litre etil alkol ele geçirildi ve söz konusu malzemelere el konuldu.

Yapılan incelemede, kolinin göndericisinin M.S. (60) olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve süreç hakkında devam eden çalışmaların sürdüğü bildirildi.

KIRIKKALE'DE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN OPERASYONDA, KARGO PAKETİNDE 20 LİTRE KAÇAK ETİL ALKOL...

KIRIKKALE'DE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN OPERASYONDA, KARGO PAKETİNDE 20 LİTRE KAÇAK ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı, ünlü mekanlara baskın
2
Lüleburgaz Yakınında Araç Yangını: Tekirdağ-Kırklareli Sınırında Alevler Kontrol Altında
3
Gaziantep’te 800 bin TL’lik Kaçak Cep Telefonu Operasyonu
4
Peru'da 6.0 Deprem: Kuzey Sahilinde Paniğe Yol Açtı
5
Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
6
Kırıkkale'de jandarma operasyonu: Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
7
Kırıkkale'de Kargo Kolisinde 20 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti