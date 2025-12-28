Kırıkkale'de Kargo Kolisinde 20 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Kırıkkale'de kargo operasyonu: 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı yürüttü

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, İstanbul'dan gönderildiği belirlenen bir kargo kolisinde kaçak malzeme tespit edildi.

Delice ilçesinde ikamet eden H.B. (65) adına sevk edilen kolinin açılmasıyla 20 litre etil alkol ele geçirildi ve söz konusu malzemelere el konuldu.

Yapılan incelemede, kolinin göndericisinin M.S. (60) olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve süreç hakkında devam eden çalışmaların sürdüğü bildirildi.

