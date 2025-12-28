DOLAR
Malatya'da Temizlik Aracıyla Çarpışma: Otomobil Refüje Çıktı

Battalgazi Recai Kutan Caddesi'nde temizlik aracıyla çarpışan otomobil orta refüje çıktı; sürücü yaralandı, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:39
Kaza Detayları

Malatya'da öğle saatlerinde Battalgazi İlçesi Recai Kutan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Battalgazi istikametine seyir halinde olan F.Ö. idaresindeki 44 AIG 697 plakalı temizlik aracı ile aynı yöne seyreden 44 LV 248 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil orta refüje çıktı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri de intikal etti. Yetkililer, olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

