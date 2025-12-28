Pendik'te Narkotik Operasyonu: 6 kilo 248 gram skunk ve 19 bin 800 extacy ele geçirildi

Pendik'te Narkotik Operasyonu: 6 kilo 248 gram skunk ele geçirildi

İstanbul Emniyeti sokak satıcılığına yönelik çalışmaları sürdürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, narkotik madde ticareti ve sokak satıcılığı faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, 23 Aralık tarihinde Pendik'te tespit edilen bir ikamet adresine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 6 kilo 248 gram skunk, 19 bin 800 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi, 11 bin 300 TL, 500 dolar ve 50 euro nakit para ele geçirildi.

Konu ile ilgili yürütülen soruşturma sonucunda yakalanan şüpheli, TCK 188 - Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan adli makamlara sevk edildi; tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

