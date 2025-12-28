Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 61 Kg Madde, 11 Tutuklama

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son 10 gün içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun detayları

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen baskınlarda yapılan adli aramalar neticesinde 37 kilo 879 gram skunk, 19 kilogram metanfetamin, 3 kilo 431 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 400 gram kokain, 7 bin 700 adet uyuşturucu hap ve 188 adet likit esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi; sevk edildikleri adli makamlarca 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ve operasyonların devam ettiği bildirildi.

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı