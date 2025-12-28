Yüksekova'da karla mücadele aracı devrildi — Operatör yaralanmadı

Olay ve müdahale

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Karlı (Befircan) köyü yolunda yürütülen karla mücadele çalışması sırasında bir iş makinesi devrildi.

Edinilen bilgilere göre, 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların açılması için seferber olan ekiplerden Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği'ne bağlı iş makinesi, ilçenin Vezirli, Gürdere, Karlı ve Kamışlı köylerine kadar süren yol boyu çalışmaları sırasında Karlı köyü yolunda devrildi.

Devrilme anında makinenin içerisinde bulunan operatör yara almadan çıktı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, aracı kurtarmak için çalışma başlattı.

