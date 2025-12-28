DOLAR
Yüksekova'da Karla Mücadele Aracı Devrildi — Operatör Yaralanmadı

Karlı köyü yolunda karla mücadele iş makinesi devrildi; operatör yara almadı, Karayolları ekipleri aracı kurtarmak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 19:03
Olay ve müdahale

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Karlı (Befircan) köyü yolunda yürütülen karla mücadele çalışması sırasında bir iş makinesi devrildi.

Edinilen bilgilere göre, 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların açılması için seferber olan ekiplerden Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği'ne bağlı iş makinesi, ilçenin Vezirli, Gürdere, Karlı ve Kamışlı köylerine kadar süren yol boyu çalışmaları sırasında Karlı köyü yolunda devrildi.

Devrilme anında makinenin içerisinde bulunan operatör yara almadan çıktı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, aracı kurtarmak için çalışma başlattı.

