DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.245,78 -0,35%

Tekkeköy'de Sahipsiz Tekne Dilara 2007 Batmaktan Kurtarıldı

Tekkeköy açıklarında halatları çözülen 3-4 metrelik Dilara 2007 isimli sahipsiz tekne, Samsun Emniyeti tarafından çekilerek batmaktan kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 17:56
Tekkeköy'de Sahipsiz Tekne Dilara 2007 Batmaktan Kurtarıldı

Tekkeköy'de Sahipsiz Tekne Dilara 2007 Batmaktan Kurtarıldı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı ekipleri, sürüklenen tekneyi güvenli alana çekti

28 Aralık 2025 saat 15.50 sıralarında Tekkeköy Tershane Limanı açıklarında yapılan kontrollerde, içerisinde kimsenin bulunmadığı ve kontrolsüz şekilde sürüklenen bir tekne tespit edildi.

Olay yerinde müdahale eden Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-4 metre boylarındaki Dilara 2007 isimli teknenin halatlarının çözüldüğünü belirledi. Ekipler tekneyi botlara yedekleyerek hızla güvenli bir alana çekti.

Yapılan ilk incelemede teknenin su almaya başladığı ve batma riski bulunduğu tespit edildi. Tekne, sahibinin belirlenip teslim edilmesi amacıyla Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne çekildi.

Olayla ilgili gerekli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Tekkeköy açıklarında sürüklenen sahipsiz tekne kurtarıldı

Tekkeköy açıklarında sürüklenen sahipsiz tekne kurtarıldı

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uludağ'da Trafik Çilesi: Kar Lastiği ve Zincir Eksikliği Kilometrelerce Kuyruk
2
Adana'da Taşlı, Şişeli ve Sopalı Kavga: "Cono" Aşireti İddiası
3
Eskişehir'de 12 Metrelik Çukura Düşen Köpek AFAD Ekiplerince Kurtarıldı
4
Yüksekova'da Karla Mücadele Aracı Devrildi — Operatör Yaralanmadı
5
Antakya'da Beton Mikseri Motosiklete Çarptı: 13 Yaşındaki Esat D. Hayatını Kaybetti
6
Kocaeli TEM Otoyolu'nda otomobil tır ile tünel duvarı arasında sıkıştı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti