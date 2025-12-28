Tekkeköy'de Sahipsiz Tekne Dilara 2007 Batmaktan Kurtarıldı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı ekipleri, sürüklenen tekneyi güvenli alana çekti

28 Aralık 2025 saat 15.50 sıralarında Tekkeköy Tershane Limanı açıklarında yapılan kontrollerde, içerisinde kimsenin bulunmadığı ve kontrolsüz şekilde sürüklenen bir tekne tespit edildi.

Olay yerinde müdahale eden Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-4 metre boylarındaki Dilara 2007 isimli teknenin halatlarının çözüldüğünü belirledi. Ekipler tekneyi botlara yedekleyerek hızla güvenli bir alana çekti.

Yapılan ilk incelemede teknenin su almaya başladığı ve batma riski bulunduğu tespit edildi. Tekne, sahibinin belirlenip teslim edilmesi amacıyla Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne çekildi.

Olayla ilgili gerekli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Tekkeköy açıklarında sürüklenen sahipsiz tekne kurtarıldı