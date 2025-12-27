Gönen’de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında, 57,6 Gram Ele Geçirildi

Gönen’de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Balıkesir’in Gönen ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, seyir halindeki bir araçta uyuşturucu madde bulundurulduğu ve ticaretinin yapıldığı tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Operasyon ve yakalama

Ekiplerin dur ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı; kovalamaca sırasında araçtan bir el çantası atıldığı fark edildi. Araç, Gönen-Balya yolu üzerinde durduruldu ve içinde bulunan İ.B.P., B.A. ve O.Ö. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda 2,18 gram esrar, 55,42 gram A-M’li tütün (bonzai) olmak üzere toplam 57,6 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanımında kullanılan cam aparat ve el yapımı nargile benzeri düzenek ele geçirildi.

Adli süreç ve soruşturma

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve üç şüpheli mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. Ele geçirilen suç unsurları muhafaza altına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

