DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.038,93 0,25%

Gönen’de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında, 57,6 Gram Ele Geçirildi

Gönen'de düzenlenen operasyonda İ.B.P., B.A. ve O.Ö. gözaltına alındı; toplam 57,6 gram uyuşturucu ve kullanım aparatları ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:42
Gönen’de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında, 57,6 Gram Ele Geçirildi

Gönen’de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Balıkesir’in Gönen ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, seyir halindeki bir araçta uyuşturucu madde bulundurulduğu ve ticaretinin yapıldığı tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Operasyon ve yakalama

Ekiplerin dur ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı; kovalamaca sırasında araçtan bir el çantası atıldığı fark edildi. Araç, Gönen-Balya yolu üzerinde durduruldu ve içinde bulunan İ.B.P., B.A. ve O.Ö. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda 2,18 gram esrar, 55,42 gram A-M’li tütün (bonzai) olmak üzere toplam 57,6 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanımında kullanılan cam aparat ve el yapımı nargile benzeri düzenek ele geçirildi.

Adli süreç ve soruşturma

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve üç şüpheli mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. Ele geçirilen suç unsurları muhafaza altına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖNEN’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

GÖNEN’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
2
Elazığ'da Kubbeli Cami'de Ayakkabı Hırsızlığı Kamerada
3
Beypazarı'nda Trafik Kazası: Çift ve 3 Aylık Bebek Toprağa Verildi
4
Muratlı Sanayi Sitesi'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı
5
Muş-Kulp karayolu tır ve çekici trafiğine kapatıldı
6
İslahiye'de Arazi Kavgası: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
Başakşehir Oto Sanayi Sitesi Yangını: Patlama ve Güvenlik Kamerası Kayıtları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti