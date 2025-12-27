DOLAR
Güllü’nün Kızının Uyuşturucu Testi Negatif Çıktı

Yalova'da hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun saç örnekleri için yapılan uyuşturucu testleri negatif çıktı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:30
Adli Tıp raporu: saç örneklerinde madde tespit edilmedi

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta

Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla bulunduğu sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter (27), çıkarıldığı mahkemece ’tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçlamasıyla tutuklanmış; arkadaşına, Sultan Nur Ulu, ev hapsi verilmişti.

Adli incelemeyi yürüten kurum tarafından gerçekleştirilen laboratuvar tetkiklerinde, Gülter ve Ulu'nun saç örnekleri üzerinde uyuşturucu-uyarıcı madde aranması yapıldı. Adli Tıp Kurumu Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, saç örneğinde uyuşturucu-uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığı bildirildi.

Raporda yer alan sonuçlara göre, her iki şüphelinin de saç örnekleri negatif çıktı ve soruşturma kapsamındaki diğer delillerle birlikte adli süreç devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

